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بالصور..تدريبات مذهلة للقوات الخاصة السعودية لدحر الإرهاب بأحدث المعدات

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بالصور..تدريبات مذهلة للقوات الخاصة السعودية لدحر الإرهاب بأحدث المعدات بالصور..تدريبات مذهلة للقوات الخاصة السعودية لدحر الإرهاب بأحدث المعدات
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مجموعة من الصور الجديدة، التى يظهر بها رجال القوات الخاصة فى الجيش السعودى وهم يتدربون على أقوى الوسائل والمعدات لدحر التنظيمات الإرهابية، وبث الرعب فى قلوبهم، حيث يظهر أبطال المملكة فى الصور وهم يطيرون فى الهواء ويكسرون الصخر بأدمغتهم، كما ينزلون من الطائرات ويفجرون الأهداف بدقة شديدة.

ووصفت الصحيفة البريطانية صور الجيش السعودى الجديدة بالمذهلة، والتى توضح كم التطور التكنولوجى والتدريبى الذى وصلت إليه القوات فى محاربة الإرهاب.

ويظهر فى أحد الصور اثنان من رجال القوات الخاصة الملثمين، وهم يخرجون ببنادقهم الثقيلة ويطيرون من سيارتين متحركتين فى الهواء، وفى لقطة آخرى تنفجر عبوات ناسفة لتدمر الأهداف التى قنصها الجيش، وتمت التدريبات فى صحراء غرب الرياض.

وتأتى الصور المرعبة للتنظيمات الإرهابية، كرد سريع من رجال المملكة العربية السعودية على قنص تنظيم داعش لأحد كبار القادة السعوديين يوم الثلاثاء الماضى، الأمر الذى ينبئ بانتقام سريع وموجع من الجانب السعودى.

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