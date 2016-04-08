بالصور.. مؤتمر الكبد: فيروس بى أخطر 10 مرات من"سى" و100 مرة من الإيدز

أكد الدكتور محيى الدين عامر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة الأزهر، أن العلاج الحالى لعلاج فيروس بى لا يحقق الشفاء التام، وأن فيروس بى أخطر من فيروس سى 10 مرات وأخطر من فيروس الإيدز 100 مرة.

وقال الدكتور محيى الدين عامر فى مؤتمر الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليًا بالفيوم، إن العلاج الحالى لفيروس بى لا يحقق الشفاء التام من المرض وإنما يعمل على إحباط تكاثر الفيروس فقط والمريض مطالب بأخذ العلاج طوال حياته.

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمى إلى أن الأبحاث الحالية تعتمد على تحسين وتقوية مناعة جسم المصاب بالفيروس للتغلب عليه، وفى نفس الوقت استخدام أدوية جديدة للقضاء على تكاثر الفيروس بالجسم وبالتالى التخلص منه، وهناك أبحاث لإيجاد تطعيم جديد يساعد المرضى فى مقاومة المرض، متوقعا ظهور نتائج هذه الأبحاث خلال عامين من الآن .

وتابع "فيروس بى أخطر 10 مرات من فيروس سى، وأخطر من الإيدز بواقع 100 مرة نظرًا لأنه أكثر عدوى من الإيدز وقادر على مهاجمة الكبد ومناعة المريض".

وقال الدكتور محيى الدين "عند إصابة المريض بالفيروس يصاب بالصفراء والإجهاد العام وحوالى ثلث سكان العالم أصيبوا بفيروس بى الذى أصبح مزمنا فى 10% منهم أغلبهم من جنوب شرق آسيا واليمن والسودان والعراق وفلسطين، وللأسف من يتلقون العلاج يمثلون 1 % من المرضى"، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالأبحاث لإيجاد علاج لفيروس بى.

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