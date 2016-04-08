"شانتيل باريس" تفتتح أول بوتيك لها في الشرق الأوسط

افتتحت علامة "شانتيل" Chantelle الفرنسية المختصة بالألبسة النسائية الداخلية منذ عام 1876 أول بوتيك لها في منطقة الشرق الأوسط، وتشتهر هذه العلامة بأنها تجمع في تصاميمها المميزة بين العصرية وبين الأناقة والأنوثة، وتقدم هذه التصاميم للمرأة التي تهتم بجمالها وبصحتها.

كما تكشف علامة "شانتيل" Chantelle من خلال مجموعاتها عن العراقة الفرنسية، وتتيح الفرصة لكل امرأة أن تستمع بالنمط الباريسي الأنيق. كما أنها حريصة على أن تجد كل امرأة التصاميم المناسبة لها تماماً والمناسبة لشكل قوامها. وكل ذلك جاء نتيجة خبرة امتدت على مدى 130 عام.

البوتيك الجديد موجود في الـ"سيتي والك" City Walk 2، ويعد بمثابة بتجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث أنه صمم ليوحي بالخصوصية والراحة. كما أنه يضم مجموعة "شانتيل" Chantelle كاملة وبذلك ستجد الزبونة كل ما تحتاجه من الألبسة الداخلية، ملابس النوم، وملابس السباحة أيضاً. وبإمكانها أن تحجز موعداَ مع الباعة المختصين اللذين سيساعدونها في ايجاد ما تبحث عنه.

تجربة جديدة وفريدة من نوعها سيوفرها متجر "شانتيل باريس" Chantelle Paris الجديد في الـ"سيتي والك" City Walk 2.