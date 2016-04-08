تعرّفي على حقيبة "سي دو كارتييه" الصغيرة من "كارتييه"

دار "كارتييه" Cartier العريقة معروفة بتقديمها لابتكارات فنية فاخرة وراقية دائماً، ان كان من تصاميم المجوهرات أو الاكسسوارت، وهذا الموسم قدمت لنا تصميم عصري وشبابي مفعم بالحيوية وهو حقيبة يد "سي دو كارتييه" C de Cartier، حيث يضفي هذا الموديل الصغير جداً إشراقةً مبهِرةً على إطلالاتك، مزركشاً إيّاها بشكله الأشبه بدمية الأطفال وخيارات ألوانه الحادة الفاتحة. فهي حقيبة ملفتة وخفيفة الوزن، تشكِّل إضافةً جديدةً إلى مجموعةٍ رائعة وتنفرد بلمساتٍ من من المرح الممزوج بالجاذبية والقدرة على مفاجأة الناظرين.

وخاصة أن ألوانها فريدة تماماً وتترك انطباعاً ساحداً وتنشر الطاقة والحيوية، وتتنوع بين الذهبي اللامع، والأصفر الأشبة بلون النرجس، والزهري المورغانيتي، والأخضر الزبرجدي، والأحمر الأشبه بحجر الإسبنيل.

كما أن حقيبة "سي دو كارتييه" C de Cartier المصنوعة من جلد الثور، تتميز بمقاييس صغيرة جداً وقبضتَين عمليّتَين وحزام، وتشكِّل بالتالي نموذجاً مصغّراً من الأناقة والحرفيّة التي يشتهرُ بها الموديل الأكبر حجماً. ومع لمساتها الزخرفية المتنوّعة بين درزٍ من اللون نفسه أو لون متناقض وتوقيع "كارتييه" Cartier باللون الفضّي وبطانة جلدية تبرُز حافتها العُلوية إلى الخارج، تكون خيارًا مثاليًا يكمِّل إطلالتك ويزيِّنها.