متاجر "بوتيك وان" تطلق مجموعة "استديو من سيسيلي كوبنهاغن"

أعلنت سلسلة متاجر "بوتيك وان" Boutique 1 عن اطلاقها لعلامة "استديو من سيسيلي كوبنهاغن" Cecilie Copenhagen حصرياً في متاجرها، وعبر المتجر الإلكتروني ابتداءً من شهر أبريل. وتعتبر علامة "سيسيلي كوبنهاغن" Cecilie Copenhagen من العلامات الحديثة العهد في المنطقة إلا أنها تمكنت من استقطاب عدد كبير من المعجبين بفضل تصاميمها ورسومتها المميزة المستوحاة من الكفيّة التقليدية والخطوط البسيطة والواضحة.

وتتميز المجموعة الأولى لربيع و صيف 2016 لاستديو من "سيسيلي كوبنهاغن" Cecilie Copenhagen بالخطوط التصميمية الجميلة وعينها التي اشتهرت بها مع لمسات من الفخامة الحصرية مثل استخدام القماش الحريري القطني والتطريزات الدقيقة.

ستكون مجموعة استديو من "سيسيلي كوبنهاغن" Cecilie Copenhagen متوفرة عبر المتجر الإلكتروني www.Boutique1.com وفي متاجر "بوتيك وان" Boutique 1 ابتداءً من أبريل 2016.