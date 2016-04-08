كارلا حداد في أكثر من 10 اطلالات عصرية وأنيقة!

كارلا حداد تعتبر واحدة من أكثر مقدمات البرامج في الوطن العربي شهرةً، كما أنها واحدة من نجمات الكوميديا المعروفة بخفة ظلها، اضافة الى ذلك فهي تشتهر بجمالها اللافت وقوامها الرشيق، واطلالاتها العصرية الأنيقة، ومنذ أن قدّمت برنامج "الرقص مع النجوم" Dancing With Stars اكتسبت شهرة واسعة في مجال الموضة، واليوم تعود في برنامج "نجوم الكوميديا" باطلالات مميزة أيضاً.

3 نصائح لتحصلي على إطلالة فيكتوريا بيكهام

ولعل أجمل ما في أسلوب كارلا في الموضة أنه شبابي وعصري وفيه الكثير من الأناقة الراقية، وبما أنها تعشق الرياضة فهي كثيراً ما تدخلها في ملابسها الصباحية وحتى لو بلمسات خفيفة.

وتختار كارلا ملابسها من أرقى دور الأزياء العالمية مثل "بالمان" Balmain، "فيرساتشي" Versace، "برادا" Prada، و"توم فورد" Tom Ford، وكذلك الأمر بالنسبة للاكسسوارت التي تنسقها مع الملابس وتكمل اطلالاتها بها من شنط يد وأحذية ومجوهرات وتختارها غالباً من "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana، "شانيل" Chanel، "هرمس" Hermes وغيرهم…

وبين الصباح والمساء يتغير أسلوب كارلا كثيراً، فللاطلالات الكاجوال تختارالسراويل القطنية أو سراويل الجينز مع القمصان المريحة والأحذية الرياضية، أما للمساء وللمناسبات الكبيرة فاننا نرى كارلا في فساتين سهرة مميزة أحياناً تختارها طويلة فاخرة وأحياناً قصيرة عصرية.

اليوم قمنا بجمع أكثر من 10 اطلالات مختلفة لكارلا حداد لتسليط الضوء على أناقتها، والقاء نظرة قريبة على أسلوبها في الموضة.

سيعجبك أيضاً:

أجمل الاطلالات الربيعية المحتشمة استوحيها من كايت ميدلتون !