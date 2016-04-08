صن: مورينيو يبحث عن منزل بالقرب من مانشستر

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن المدرب جوزيه مورينيو بدأ في البحث عن منزل في مقاطعة تشيستر القريبة من مدينة مانشستر في شمال إنجلترا.

ويرتبط اسم المدرب البرتغالي بنادي مانشستر يونايتد، فهناك اتفاق شفهي بينه وبين مسؤولي الفريق على توليه المسؤولية بدء من الموسم المقبل خلفا للويس فان جال.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة مورينيو في الحصول على اتفاق موقع من قبل مسؤولي النادي بعد تصريحات السير أليكس فيرجسون التي دعم فيها بقاء فان جال.

وذكرت أن أحد وكلاء مورينيو يبحث الآن عن منزل وهو ما يعكس اقتراب البرتغالي من قيادة الشياطين الحمر في الموسم المقبل.