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ضبط أعلاف دواجن بدون بيانات وملح طعام غير صالح للاستهلاك بالغربية

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ضبط أعلاف دواجن بدون بيانات وملح طعام غير صالح للاستهلاك بالغربية ضبط أعلاف دواجن بدون بيانات وملح طعام غير صالح للاستهلاك بالغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بمديرية أمن الغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط 40 جوال أعلاف دواجن بدون فواتير توضح مصدرها، و20 جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، فى حملة تموينية بقطور ومركز طنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بضبط "السيد.ح.ال.ش" 28 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف الحيوانية والدواجن بطريق الشين مقيم بقرية بلتاج مركز قطور بحوزته 40 جوال أعلاف دواجن وزن الجوال 50 كيلو جرام بدون فواتير فى المحضر رقم 7285 جنح مركز قطور لسنة 2016، و"سعيد.ع.ك" 38 سنة صاحب مصنع رنجة بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات مقيم قرية برما مركز طنطا بحوزته 20 جوال ملح طعام وزن الجوال 50 كيلو جراما غير صالح للاستهلاك الآدمى فى المحضر رقم 16185 جنح مركز طنطا لسنة 2016، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 182 كيلو لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بطنطا

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