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القبض على منتحل صفة مستشار لوزيرة التضامن الاجتماعي

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القبض على منتحل صفة مستشار لوزيرة التضامن الاجتماعي القبض على منتحل صفة مستشار لوزيرة التضامن الاجتماعي

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي – أرشيفية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي،  أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت شخصا يدعى بلال النمس، لانتحاله صفة مستشار بالوزارة، والنصب على المواطنين.

وأوضحت الوزارة – في بيان – أنه تم ضبط هذا الشخص في شارع رمسيس، وبصحبته كل من “ياسر. س” (36 سنة) مطرب، و”عمر أ.” (46 سنة) عامل.

وأضاف البيان أن المتهم اعتاد التصريح في وسائل الإعلام باعتباره مستشارا لوزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الجمعيات، ما تسبب في أضرار معنوية شديدة إلى جانب الأضرار الأخرى المادية التي نتجت عن النصب على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام “بلال م. ع.”، وشهرته “بلال النمس” (35 سنة) رئيس وحدة بأحد البنوك سابقًا، والسابق ضبطه في قضية “استغلال نفوذ مزعوم”، بانتحال صفة مستشار بوزارة التضامن، وادعائه بأن له نفوذا وعلاقات بالمسئولين، وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات أو مصالح متعلقة بوزارة التضامن الإجتماعى من خلال منصبه الجديد.

وعقب القبض عليه، اعترف بما جاء بالمعلومات والتحريات، موضحا أنه كان يتجه لحضور ندوة لإحدى الجمعيات، وبصحبته إثنين من أصدقائه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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