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رئيسة المجلس الوطني الإماراتي تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر «الاتحاد البرلماني»

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رئيسة المجلس الوطني الإماراتي تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر «الاتحاد البرلماني» رئيسة المجلس الوطني الإماراتي تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر «الاتحاد البرلماني»

امل عبد الله القبيسي

مراسل – ONA:

وصلت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد بطائرة خاصة من أبو ظبي، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، والتي تبدأ السبت 9 إبريل، لبحث دعم علاقات التعاون العربية خاصة في المجالات البرلمانية، ومن المقرر أن يتوافد على القاهرة رؤساء البرلمانات العربية.

ويتضمن جدول الأعمال الخاصة بالاجتماعات عدة بنود، منها خطة عمل الإتحاد البرلماني العربي لعام 2016، ومشروع موازنة الإتحاد لذات السنة، إلى جانب دراسة تقارير لجان الإتحاد البرلماني العربي.

ويلقي نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني، كلمة بصفته الرئيس الجديد للإتحاد البرلماني العربي، ثم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الرئيس السابق للإتحاد.

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