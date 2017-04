تخلّصي من كابوس البقع الداكنة نهائياً

ظهور البقع السوداء على البشرة من أبشع ما قد نتعرض له؛ فهذه البقع أشبه بالكابوس الذي يحوّل بشرتنا ويجعلها باهتة وسيئة إلى حدّ كبير، فهل تعتقدين بأن الحلّ هو استخدام طبقات المكياج لإخفاء هذه البقع الداكنة؟

قد يساعدك المكياج فعلاً في التخفيف من مظهر هذه البقع، ولكن ماذا عن العلاج؟ فهل فكّرت من قبل في حلّ جذري وفعّال للتخلص من هذه البقع نهائياً؟

إليك نصائح "سيِّدتي نت" في هذا المجال، فربّما كانت نهاية البقع الداكنة من خلال الخطوات الآتية:

1.منتج تفتيح البشرة: قومي باستشارة طبيبك عن أفضل كريم تفتيح يناسب نوع بشرتك لتفتيح البقع السوداء والحصول على لون واحد لبشرتك مع ضرورة تجنب استخدام المنتجات التجارية رخيصة الثمن أو حتى المنتجات الطبية من دون استشارة الطبيب.

2.الواقي من الشمس: لا تعرّضي نفسك لأشعة الشمس من دون وضع كريم الحماية، مع ضرورة تكرار وضع الكريم كلّ نصف ساعة، إذا كنت تعانين من بشرة مليئة بالبقع، لأن هذا التكرار سيحمي بشرتك من ظهور بقع جديدة.

3.التقشير الكيميائي: يساعد هذا التقشير على التخلص من طبقة الجلد الميت المتراكمة على البشرة، وبالتالي التخلّص من البثور بطريقة نهائية. ولكن عليك الحرص على عدم التعرّض لأشعة الشمس لمدّة أسبوعين على الأقلّ بعد جلسات التقشير لحماية بشرتك.

4.تنظيف البشرة: اختاري الغسول المناسب لنوع بشرتك مع مراعاة أن يكون لطيفاً على البشرة ولا يحتوي على موادّ كيميائية كثيرة.

5.اختيار مرطّب لطيف لبشرتك: تجنّبي استخدام المرطبات القاسية على البشرة، واحرصي على استخدام مرطّب خفيف، وضعيه بعد تنظيف بشرتك وغسلها بالغسول.

6.شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على التخلّص من السموم الضارّة التي تتراكم على الجلد وتضرّ بالبشرة؛ فاحرصي على شرب لترين من الماء يومياً على الأقلّ.

7.فيتامين (C): قومي بوضع مرطّب يحتوي على فيتامين (C) والريتينول، كما يمكنك تناول أقراص فيتامين (C) مرة أو مرتين يومياً لحماية بشرتك والمساهمة في التخلّص من البقع السوداء.

