3 وصفات من الزبادي لتطويل وتنعيم الشعر

يعتبر الزبادي من أكثر المواد التي تساعد على سرعة نمو الشعر. فهو يحتوي على البروتين الموجود في اللبن، والذي يمنح فروة الرأس التغذية اللازمة لنموها، وتجددها ومنع جفافها. كما أنّ الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية التي تقوم بدورها بمساعدة الشعر على النمو السريع.

كما يعمل الزبادي على تطهير فروة الرأس مما يجعله من أفضل الأقنعة في التخلص من القشرة، وأخيرًا فإنّ الزبادي كذلك يتميز بخصائصه الفريدة في فرد الشعر وتمليسه طبيعيًّا.

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إليك هذه الثلاث وصفات من الزبادي للحصول على شعر أنيق، طويل ورائع:

1.الزبادي لترطيب وتنعيم الشعر الخشن والجاف:

المكونات:

-نصف كوب من الزبادي

-ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز

-بيضتان

الطريقة:

1.امزجي المكونات جيدًا حتى تصبح كالعجينة اللينة وضعيها على شعرك

2.اتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي شعرك بالشامبو الخاص بك

3.هذه الوصفة رائعة للشعر الجاف والخشن فهي تغذي الشعر وترطبه بعمق. كرريها أسبوعيًّا لتحول شعرك مع مرور الوقت إلى شعر لين وأملس.

2.الزبادي للتخلص من القشرة

قومي باستخدام الزبادي بمفرده كقناع للشعر قبل الاستحمام ليساعدك على الفور في التخفيف من قشرة الرأس، كما يمكنك مزجه بأحد زيوت الشعر الطبيعية للحصول على فائدة مضاعفة.



3.الزبادي لشعر أكثر طولًا وسلاسةً

المكونات:

-3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

-ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

-4 ملاعق كبيرة من الصبار.

الطريقة:

1.امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متماسك قليلًا كالعجينة.

2.ضعيه على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي شعرك بالشامبو الخاص بك لتجدي شعرك قد أصبح أكثرًا طولًا وسلاسةً مع الاستخدام الأسبوعي المتكرر.

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