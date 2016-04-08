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الرُّمان للتخلُّص من الرؤوس البيضاء

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الرُّمان للتخلُّص من الرؤوس البيضاء الرُّمان للتخلُّص من الرؤوس البيضاء

الجمعة 08-04-2016 14:44

للتخلُّص من الرؤوس البيضاء، أنت بحاجة إلى وسائل أخرى مختلفة عن تلك التي تستخدمينها في التخلُّص من الرؤوس السَّوداء، لأنَّ اللاصقات المخصّصة للقضاء على الرؤوس السَّوداء لن تكون ذات فعاليَّة مع الرؤوس البيضاء، حيث تظهر الثَّانية في المناطق الرَّقيقة من الجلد كأسفل العيون، وعظام الخدِّ، ولا يقتصر وجودها على الأنف كالرؤوس السَّوداء.
لذلك "سيِّدتي نت" ينصحك بتطبيق قناع على وجهك، مكوَّن من حبّ الرُّمان المطحون، مع القليل من عصير الليمون، وما عليك سوى القيام بخلط الرُّمان مع الليمون، ثمَّ فرده على وجهك، خصوصاً في الأماكن التي تنتشر فيها الرؤوس البيضاء، وستجدين نتيجة فوريَّة.

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سيدتي