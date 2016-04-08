شوقي السعيد: رفضت سموحة لأن الإسماعيلي رغبتي الأولى.. أريد فقط مساواتي بزملائي

كشف شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي عن رغبة سموحة في ضمه في ظل عدم تجديده لتعاقده مع الفريق حتى اللحظة.

وأكد شوقي أن الإسماعيلي هو خياره الأول رغم تواصل رئيس سموحة معه، وأنه يريد الاستمرار في صفوف الدراويش.

وانتقد السعيد في وقت سابق إدارة النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته مما أدى إلى إيقافه من قبل مجلس الإدارة وتحويله للتحقيق.

ورفض السعيد المثول للتحقيق وحزم حقائبه واتجه إلى مسقط رأسه في المنصورة ولم يتم حل المشكلة حتى الآن.

وقال السعيد عبر قناة أون تي في:"المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة هاتفني للانتقال لفريقه. أبلغته أنني سأنتظر معرفة موقفي مع الإسماعيلي أولا لأنني أرغب في الاستمرار معه".

"المشكلة هي عدم حصولي على حقي في النادي، فهناك لاعبين يتقاضون أكثر مني ومن الهداف مروان محسن".

"ما قيل في الإعلام عن طلبي مبالغ بعينها من الإدارة غير صحيح بالمرة. لقد حصلت على 30% من مستحقاتي وزملائي جميعا تقاضوا 70%!"

"اللاعبون تحدثوا مع المدرب خالد القماش وأبلغوه أن هذا حقي لأنهم يعلمون أنني الوحيد الذي حصلت فقط على 30%. المشكلة أن الإدارة ربطت الأمر بتجديدي للتعاقد".

ومن جهته، أوضح تامر النحاس الوسيط بين اللاعب والنادي الاختلاف المادي بين الطرفين الذي أدى إلى المشكلة الدائرة حاليا.

وقال النحاس عبر القناة ذاتها:"شوقي طلب التجديد لموسمين على أن يتقاضى مليون ونصف في الموسم الأول ثم يزيد 200 ألف جنيه في الموسم الثاني".

"الإسماعيلي عرض عليه مليون و200 ألف في الموسم الأول، تزيد 200 ألف في الموسم الثاني. الفارق بين العرضين ليس كبيرا ونحاول الوصول لحل في ظل قوة العروض المقدمة من أندية أخرى".