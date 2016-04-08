خبر في الجول - انفراجة في أزمة بث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

قبل 24 ساعة تقريبا على موعدها، نجحت شركة تلي سيرف في الحصول على حقوق بث مباراة يانج أفريكانز والأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق التنزاني في تمام الثالثة عصر السبت بتوقيت القاهرة، ولم تعلن أي قناة مصرية أنها ستذيع اللقاء.

وكانت شركة بريزينتيشن راعي الدوري المصري الممتاز قد أكدت أنها لم تشتري حقوق البث تخوفا من عدم الحصول على الشارة من تنزانيا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن تلي سيرف (راعية كأس مصر) اشترت حقوق بث المباراة وقامت ببيعها لقناتي الحياة وأون تي في.