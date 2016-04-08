تقرير في الجول – ماذا فعلت الفرق المصرية أمام نظيرتها الجزائرية على مدار 40 عاما

تتجدد المواجهة بين الفرق المصرية ونظيرتها الجزائرية حين يطلق الحكم الكيني ديفيس أومينو صافرة انطلاق مباراة الزمالك ومولودية بجاية السبت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

40 عاما مرت على أولى مواجهات الأندية المصرية والجزائرية التي امتدت لجميع المسابقات القارية والعربية، شارك فيها 10 فرق من أرض الكنانة مقابل 12 من بلد المليون شهيد ليس من بينهم فريق بجاية.

الأهلي كان صاحب المبادرة وهو أيضا أكثر الفرق المصرية مواجهة للجزائريين بواقع 21 مباراة فاز بـ11 منها وخسر 5.

فالفريق الأحمر ودع دوري أبطال إفريقيا أمام مولودية الجزائر عام 1976 في أول مباراة مصرية-جزائرية على مستوى الأندية، وهو أيضا آخر من واجه الجزائريين حين خسر السوبر الإفريقي العام الماضي بركلات الترجيح أمام مضيفه وفاق سطيف بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وهو أيضا أول من توج بلقب على حساب فريق جزائري حين فاز على مولودية نفط وهران في كأس السوبر العربي عام 1998 بهدفين دون رد أحرزهما هادي خشبة وأحمد فيليكس.

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هو عدد مواجهات الأندية المصرية والجزائرية عبر التاريخ، تفوق المصريون في 30 وخسروا 17، وعلى صعيد المباريات التي امتدت إلى ركلات الترجيح فازوا مرة وخسروا 3.

الأهلي أكثر من لعب يليه الإسماعيلي (20 مباراة) ثم الزمالك (12) ثم إنبي (6) ثم طلائع الجيش (4) ثم غزل المحلة (3) ثم الاتحاد والمصري وحرس الحدود والترسانة (2).

ويعد شبيبة القبائل هو أكثر ناد جزائري واجه المصريين، 14 مباراة لعبها فاز في 3 وخسر 6، وهو طرف المباراة النهائية الوحيدة (بخلاف كأس السوبر) بين المصريين والجزائريين حين اقتنص لقب كأس الاتحاد الإفريقي عام 2000 من أنياب الإسماعيلي.

الزمالك

بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي هو صاحب أفضل نتيجة للأندية المصرية أمام نظيرتها الجزائرية، هز شباك مولودية الجزائر بخماسية دون رد في دور المجموعات من دوري أبطال العرب موسم 2004-2005، سجل وليد صلاح عبد اللطيف وسامح يوسف وطارق السعيد وجمال حمزة (2).

يتفائل الفارس الأبيض بمواجهة الفرق الجزائرية في إفريقيا، فلقد توج بدوري الأبطال مرتين من قبل بعد مروره من عقبة جزائرية.

12 مباراة للزمالك أمام الجزائريين فاز 5 ولم يخسر سوى مرتين، وكانت مواجهته الأولى أمام جيت تيزي أوزو (شبيبة القبائل حاليا) في نصف نهائي دوري دوري أبطال إفريقيا عام 1984.

استطاع الفوز في القاهرة بثلاثية دون رد بعد خسارته ذهابا 3-1 قبل أن يتوج باللقب على حساب شوتينج ستارز النيجيري.

المواجهة الثانية والأخيرة للزمالك أمام الفرق الجزائرية في إفريقيا كانت في ربع نهائي دوري الأبطال عام 1993 حين فاز على مولودية وهران برباعية دون رد في القاهرة وتعادل إيابا 1-1 ليطيح بعد ذلك بستشينيري ستروز النيجيري في نصف النهائي ويرفع الكأس على حساب كوتوكو الغاني.

الزمالك لم يواجه فريقا جزائريا منذ 9 سنوات تقريبا، فكانت المباراة الأخيرة له أمام الجزائريين ضد أهلي بوعريج في ربع نهائي دوري أبطال العرب موسم 2006-2007 حين فاز في الجزائر بهدف عبد الحليم علي وكان قد تعادل في القاهرة 2-2 بفضل هدفي عمرو زكي وجمال حمزة.

دوري الأبطال

الأندية المصرية والجزائرية تقابلت في أدوار إقصائية بدوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل، نجح المصريون في الفوز 3 مرات وخسروا مرتين.

الأهلي خسر المواجهة الأولى عام 1976 كما ذكرنا من قبل وتكرر وداعه أمام الجزائريين حين خسر في نصف النهائي عام 1988 أمام شباب سطيف (وفاق سطيف حاليا) بركلات الترجيح.

الزمالك فاز بمواجهتين، والإسماعيلي فاز على مولودية قسنطينة بركلات الترجيح عام 1992 في المواجهة المصرية-الجزائرية الوحيدة في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي

الفرق المصرية خسرت على ملعبها أمام نظيرتها الجزائرية 6 مرات فقط عبر التاريخ، مرة من نصيب الثلاثي الترسانة والزمالك والإسماعيلي بينما تلقى إنبي الهزيمة في القاهرة 3 مرات.

المرة الوحيدة التي خسر فيها فريقا مصريا على ملعبه أمام ناد جزائري في دوري أبطال إفريقيا كانت في دور المجموعات عام 2010 حين فاز شبيبة القبائل على الإسماعيلي بهدف دون رد.