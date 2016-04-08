خبر في الجول – خلاف مع شركة التشفير المصرية قد يقطع إرسال beIN عن مصر

تسببت شركة سي ان اي المسؤولة عن تشفير القنوات في مصر في خلاف حاد مع شبكة بي ان سبورتس قد ينتج عنه قطع إرسال الأخيرة نهائيا عن المشتركين المصريين في باقتها.

شركة سي ان اي هي شركة حكومية تابعة لمدينة الانتاج الإعلامي وهي المسؤولة عن تشفير قنواتها في مصر.

وعلم FilGoal.com أن شبكة بي ان سبورتس قد طلبت من الشركة المصرية إضافة قنوات جديدة للباقة الحالية وذلك من باب التنوع وخدمة المشاهدين مثل قنوات الأطفال والمطبخ والأفلام لكن القائمين على الشركة المصرية رفضوا.

ويأتي سبب الرفض أن إضافة قنوات جديدة لبي ان سبورتس في المجالات الأخرى بخلاف الرياضة سيؤثر على باقي القنوات والشبكات الأخرى.

وتسبب هذا في خلاف حاد بين الشركتين قد ينتهي بقطع الإرسال عن المشتركين المصريين لتقع المسؤولية على شركة التشفير التي تعاقدت مع المشتركين خاصة وأن قطع الإرسال سيمنع المصريين من متابعة الأحداث الرياضية العالمية وكذلك الإفريقية.

أبرزها مباريات الأهلي والزمالك والمقاصة وإنبي الإفريقية بالإضافة لبطولة أمم أوروبا المقبلة في فرنسا.