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أفكار لـ"ديكورات" زوايا الصالون

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الجمعة 08-04-2016 19:01

لا بدّ من الاهتمام بـ"ديكورات" الزوايا في منزلك، خصوصاً في الصالونات، حسب مهندسة الديكور كارلا منذر التي تطلع القارئات على النصائح الأبرز في استغلال الزوايا المذكورة:

1. يمكن وضع طاولة عالية محمّلة بتحفة فخمة، في زاوية الصالون.
2. يحقّق الـ"أباجور" الأرضي المرتفع على قاعدة، هدفين: الإنارة والتزيين.

3. تتعدّد خيارات تزيين زوايا الصالون، ومنها: تثبيت لوحة زيتية على الجدار، أو اختيار لوحة طويلة بحيث تثبت على الأرض بدرجة 45 مئوية، مع تسليط الضوء عليها لتكون محطّ الأنظار!
4. يفيد وضع طاولة مكتب وكرسي مريح، أو توزيع الرفوف على الجدار لوضع الكتب.
5. يحلو تزيين الزاوية بمدفأة، أو بحوض للأسماك!
6. يجذب توزيع "الاكسسوارات" على الطاولات الجانبية في المساحة، على أن تكون بأحجام متفاوتة. لكن، يفضّل البعد عن الإكثار من توزيع "الاكسسوارات" في المساحة، أو الإفراط في استخدام الألوان، لا سيما الصارخة منها.

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