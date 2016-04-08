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فرنسا تمنع بعض مبيدات مادة جلايفوسات لاحتمالية تسببها فى الإصابة بالأورام

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فرنسا تمنع بعض مبيدات مادة جلايفوسات لاحتمالية تسببها فى الإصابة بالأورام فرنسا تمنع بعض مبيدات مادة جلايفوسات لاحتمالية تسببها فى الإصابة بالأورام
قالت الوكالة الفرنسية للصحة والسلامة، اليوم الجمعة، إنها منعت تداول مبيدات الحشائش التى تحتوى على مادتى جلايفوسات وتالوامين بسبب الاشتباه فى مخاطر صحية محتملة.

وأوضحت فرانسواز ويبر نائبة المدير العام للوكالة الفرنسية للصحة والسلامة، أنها بعثت برسالة هذا الأسبوع لجهات التصنيع تبلغها فيها بأنها تعتزم سحب تراخيص مثل هذه المنتجات.

وأشارت نائبة المدير العام للوكالة الفرنسية للصحة والسلامة إلى أن الوكالة راجعت المنتجات التى تحتوى على مركبى جلايفوسات وتالوامين، بعد أن نشرت الوكالة الأوروبية للأمن الغذائى فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى نتائج أشارت إلى تزايد احتمالات المخاطر المتعلقة بالمادتين، لافتة إلى أنه ليس ممكنا التأكيد على أن المركبات التى تحتوى على مادتى جلايفوسات وتالوامين ليست لها آثار سلبية على صحة البشر".

ويثور جدل شديد منذ 12 شهرًا حول مدى سلامة مستحضر (راونداب) الذى يحتوى على مادة جلايفوسات وتنتجه شركة مونسانتو لمبيدات الحشائش بعد أن أعلنت الوكالة الدولية لأبحاث الأورام التابعة لمنظمة الصحة العالمية أنه بعد مراجعة البيانات العلمية فإنه تم تصنيف مادة جلايفوسات على أنها مادة "يحتمل أن تكون مسببة للأورام لدى البشر".

وتسعى وزارة البيئة الفرنسية لحشد حظر أوروبى شامل على منتجات مادة جلايفوسات ومشتقاتها وتؤيد استصدار تشريع من خلال البرلمان الفرنسى لمنع استخدام مبيدات تضر أيضا بنحل العسل.
>وتستخدم مادة تالوامين -المعروفة بالصيغة الكيميائية بوليايثوكزيليتد- فى إبادة الحشائش لأن النبات يمتصها بسهولة.

وأوضحت ويبر أن هذه المادة تضاف إلى جلايفوسات عادة فى الكثير من مبيدات الحشائش لكن تنتشر فى فرنسا منتجات كثيرة لجلايفوسات دون تالوامين، مشيرة إلى أن ألمانيا كانت قد سحبت منتجات المادتين من أسواقها فى السابق فى خطوة طوعية من جانب جهات الإنتاج.


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