أستاذ كبد: فيروس B ينتقل من الحامل للجنين بنسبة 80%

أكد الدكتور مجدى الدهشان أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة الأزهر، أن نسبة احتمال انتقال فيروس "بى" من الحامل إلى طفلها تصل إلى 80% ويسبب المرض التهابا كبدى مزمنا لهؤلاء الأطفال بنسبة 95 % .

وطالب الدكتور الدهشان - فى مؤتمر الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليًا بالفيوم - كل حامل بإجراء اختبارات فيروس بى لأن كثيرات من المصابات لا يعلمن إصابتهن بهذا الفيروس.

>ونصح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى السيدة التى تنوى الحمل بتناول علاجات فيروس بى بعد الولادة، وإذا كانت تتناول العلاج وحدث الحمل فعليها مراجعة طبيب الكبد ليختار لها العقاقير التى لا تؤثر على الحمل، مؤكدًا ضرورة تناول علاجات فيروس بى فى الشهور الأخيرة من الحمل لتقليل نسبة الفيروس فى الدم وعدم انتقاله إلى الطفل.

وأشار مجدى الدهشان إلى ضرورة حصول الطفل على التطعيم ومضادات فيروس بى فور ولادته وبعد شهرين من ولادته، وبعد 4 أشهر ثم بعد 6 أشهر، موضحًا أن فيروس بى ينتقل للطفل من خلال الرضاعة الطبيعية ولكن وجوده لا يمنع الرضاعة لأنه لا ينتقل من خلال اللبن ولكن من خلال الدم والخطر فقط إذا حدث جرح فى الحلمة واختلط دم الأم بدم الطفل.

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