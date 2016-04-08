الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غير مستقر حيث يستمر تزايد السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة المناطق الداخلية والجنوبية لإمارة أبوظبي والعين وبعض المناطق من الإمارات الشمالية والشرقية خاصة المرتفاعات الجبلية والمناطق القريبة منها مع انخفاض أخر في درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع وجود السحب وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : متغيرة الى شمالية شرقية / 20 - 35/45 كم/ساعة بوجه عام تصل 55 كم / ساعة أحيانا خلال نشاط السحب.

البحر .. متوسط الى مضطرب بوجه عام وشديد الاضطراب احيانا خلال نشاط السحب ..والموج بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى 5 و 6 اقدام بالعمق يصل 9 اقدام أحيانا مع نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 38 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 18 دقيقة صباحا وعند الساعة الثامنة و 23 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 29 19 65 20 .

> دبي 30 20 70 25 .

> الشارقة 30 18 75 25.

> عجمان 30 18 75 25.

> أم القيوين 31 17 70 25 .

> رأس الخيمة 31 17 75 20 .

> الفجيرة 30 20 65 25.

> العين 30 18 55 20 .

> ليوا 30 17 65 25 .

> الرويس 28 19 75 30 .

> السلع 28 19 75 30.

> دلما 28 19 75 35 .

> طنب الصغرى 27 20 65 30 .

> طنب الكبرى 27 20 65 30 .

> أبوموسى 27 20 65 30.