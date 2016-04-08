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بيان فلاي دبي حول المعلومات الصادرة عن لجنة الطيران الروسية بشأن تحطم الطائرة

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بيان فلاي دبي حول المعلومات الصادرة عن لجنة الطيران الروسية بشأن تحطم الطائرة بيان فلاي دبي حول المعلومات الصادرة عن لجنة الطيران الروسية بشأن تحطم الطائرة

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي في بيان صادر عن الشركة اليوم " نحن على علم بالمعلومات الصادرة عن لجنة الطيران التابعة لروسيا وبعض دول الإتحاد السوفياتي السابق - IAC - حول حادثة تحطم طائرة الركاب التابعة لـ "فلاي دبي" في جنوب روسيا ".

واضاف " إننا نتطلع للحصول على النتائج النهائية في أسرع وقت ممكن وفق المعايير الدولية والممارسات التي ينص عليها الملحق 13 لاتفاقية الطيران المدني الدولي - IACO - ".

وقال "إننا نواصل جهودنا في دعم سلطات التحقيق وفي التنسيق أيضا مع الهيئة العامة للطيران المدني ".

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