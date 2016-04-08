بيان فلاي دبي حول المعلومات الصادرة عن لجنة الطيران الروسية بشأن تحطم الطائرة

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي في بيان صادر عن الشركة اليوم " نحن على علم بالمعلومات الصادرة عن لجنة الطيران التابعة لروسيا وبعض دول الإتحاد السوفياتي السابق - IAC - حول حادثة تحطم طائرة الركاب التابعة لـ "فلاي دبي" في جنوب روسيا ".

واضاف " إننا نتطلع للحصول على النتائج النهائية في أسرع وقت ممكن وفق المعايير الدولية والممارسات التي ينص عليها الملحق 13 لاتفاقية الطيران المدني الدولي - IACO - ".

وقال "إننا نواصل جهودنا في دعم سلطات التحقيق وفي التنسيق أيضا مع الهيئة العامة للطيران المدني ".