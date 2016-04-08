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بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مسجد العمرى فى قطور بتكلفة 1.6 مليون جنيه

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بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مسجد العمرى فى قطور بتكلفة 1.6 مليون جنيه بالصور.. محافظ الغربية يفتتح مسجد العمرى فى قطور بتكلفة 1.6 مليون جنيه
افتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الجمعة، مسجد العمرى الجديد، بتكلفة مالية تجاوزت مليوناً و600 ألف جنيه، فى قرية نشيل بدائرة مركز قطور.

وأدى خطبة الجمعة الدكتور خليفة الصغير على وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والتى جاءت بعنوان "الكلمة الطيبة وتأثيرها على الفرد والمجتمع"، وثوابها يوم القيامة.

شارك فى الافتتاح اللواء سعيد طعيمة والعميد حمادة القسط وخالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح حبيب أعضاء مجلس النواب وحشد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والدينية.

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افتتاح-مسجد-العمرى--(2)

افتتاح-مسجد-العمرى--(3)

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افتتاح-مسجد-العمرى--(5)

افتتاح-مسجد-العمرى--(6)

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