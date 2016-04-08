بالصور.. أهالى سريوه بكفر الشيخ يقطعون الطريق اعتراضا على مقتل شاب

قطع أهالى قرية سريوه الكبرى التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وأشعلوا النار فى إطارات السيارات، احتجاجا على مقتل ابن القرية الشاب "سمير الجندى" أثناء عودته ليلا ومروره بقرية الجرايدة، وتواجد عدد من قوات أمن كفر الشيخ محاولين إثناء الأهالى عن قطع الطريق وفتحه أمام السيارات المكدسة.

ونشبت مشادات بين أهالى القرية والسائقين إلا أن أهالى القرية أصروا على عدم فتح الطريق إلا بعد القصاص لابنهم المقتول على يد قطاع الطرق.

وقال محمد سعيد محمد "من قرية سريه الكبرى " أن الشاب قتل ليلاً أثناء عودته من من السنبلاوين عن طريق قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بطلقات نارية بغرض سرقته من بعض البلطجية وقطاع الطرق الذين يتواجدون ليلاً.

وأضاف نطالب اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ ،بسرعة إلقاء القبض على الجناة، الذين يرعبون المارة ولا يأمن أحد المرور بالطريق بسببهم.

القبض على سائق قتل زوجة خاله لسرقتها بكفر الشيخ