مقتل المصرى رفاعى أحمد طه القيادى بـ"القاعدة" فى غارة أمريكية بسوريا

>قال مراقبون سوريون، وقريب قيادى مصرى فى القاعدة، يقاتل فى سوريا إنه قتل فى غارة جوية أمريكية من طائرة بدون طيار، هناك هذا الأسبوع.

فقد أورد المرصد السورى لحقوق الإنسان من بريطانيا، إن رفاعى أحمد طه قتل فى غارة جوية يوم الثلاثاء فى محافظة إدلب، وكان طه جزءا من جماعة متطرفة قامت بمذبحة قتل فيها 58 سائحا فى مدينة الأقصر المصرية الأثرية عام 1997، كما كان متحالفا مع أسامة بن لادن فى أفغانستان.

وفى مصر قال أحد أقربائه، اليوم الجمعة، إن زوجة طه وشقيقه تلقيا تأكيدات بمقتله، وتحدث شريطة تكتم هويته خشية الانتقام، وفى واشنطن قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية ماثيو ألين، إن الولايات المتحدة وجهت ضربة لمركبة قتل فيها عدد من مسلحى القاعدة، مضيفا أن المسئولين لازالوا يقيمون الضربة.