النيابة تطلب التحريات حول انتحار طالب شنقا لرفض والدته زواجه بالقليوبية

أمر بيتر جميل، وكيل أول نيابة مركز طوخ، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة انتحار شاب شنقاً بعد تعنيف والده له لطلبه الزواج من إحدى الفتيات لصغر سنه، فما كان منه إلا أن قام بتعليق نفسه فى حبل بسقف غرفته.

وكان المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز طوخ، تلقى بلاغاً من "عطية. أ. م" بالمعاش بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شقيقته الموظفة بقيام نجلها "أحمد. ص. ط" 18 سنة طالب بشنق نفسه بحبل معلق فى سقف حجرته.

وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية وبالفحص تبين وجود عبارات مدونة لقصيدة كلمات سبارتكوس الأخيرة لأمل دنقل بغرفة المتوفى "معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتى بالموت محنية التى لم أحنها حية أتمنى ألا نلتقلى مجدداً النهاية".

>وبسؤال والد المتوفى أيد ذلك موضحاً أنه قبيل اكتشاف الحادث حدثت مشادة كلامية بينه ونجله المتوفى، لارتباطه بعلاقة عاطفية مع إحدى الفتيات وطلب الزواج منها فعاتبه على ذلك لصغر سنه، فتوجه لغرفته وأغلقها على نفسه، وعقب صلاة الفجر قام بالطرق على باب غرفته فلم يستجب فدخل للحجرة عن طريق شباك مطل على شرفة غرفته وفوجئ بنجله معلقا بحبل من رقبته بالسقف.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 16290 إدارى مركز طوخ لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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