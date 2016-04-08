3 مذكرات تفاهم بين مصر والسعودية فى مجالات الزراعة وتنمية الثروة السمكية

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، سيوقع اليوم الجمعة مع نظيرة السعودى، عدد من مذكرات التفاهم فى عدد من المجالات التنموية بين البلدين.

وتشمل مذكرات التفاهم، تيسير إجراءات المنتجات الزراعية المصدر من قبل الحجر الزراعى للسعودية، تبادل الخبرات فى مجال الحجر البيطرى بين البلدين ودعم التبادل التجارى، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم خاصة بتنمية الثروة السمكية وتبادل الخبرات فى الاستزراع السمكى، وذلك فى إطار مجالات التعاون الثنائى بين الوزارتين وتبادل الخبرات.

يأتى ذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة.

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