السيسي لـ«الملك سلمان»: 90 مليون مصري يرحبون بكم في وطنكم الثاني

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال زيارته الرسمية لمصر والتي تستمر 5 أيام.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع العاهل السعودي منذ قليل بقصر الاتحادية، إن خصوصية العلاقات المصرية السعودية ستمكننا من مواجهة التحديات المشتركة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتى توثيقا للاخوة والصداقة بين البلدين وتفتح المجال أمام انطلاقة حقيقية فى مجال العمل المشترك ممايسهم فى مواجهة التحديات الاقليمية .

وأضاف أن الامة العربية تمر بمرحلة دقيقة وخصوصية العلاقات بين مصر والسعودية والتعاون الجاد سوف تمكن من مواجهة التحديات وما تنطوى عليه، موجها حديثه للملك سلمان، قائلا : “90 مليون مصري يرحبون بكم في وطنكم الثاني مصر، والشعب المصري لن ينسى موقفكم ودعمكم فى العدوان الثلاثى على مصر وحرب الاستنزاف”.

وأوضح أن التنسيق بين مصر والسعودية يمثل نقطة انطلاق لمعالجة أزمات المنطقة لا سيما في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا، لافتا إلى أن زيارة الملك السعودي ترسي أساساً وطيداً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية