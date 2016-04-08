مجدى العجاتى: لا يحق للرئيس رد مشروع اللائحة للبرلمان.. وأتوقع صدورها خلال يومين

توقع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن ينتهى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى من مراجعة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب والتصديق عليها لإصدار قانون بها خلال يومان على الأكثر.

وعن الجدل المثار حول أحقية رئيس الجمهورية فى إعادة اللائحة للبرلمان مرة أخرى لتعديل بعض موادها أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الدستور لم ينص على ذلك وأنه نص على إصدارها بقانون من رئيس الجمهورية.

- مجدى العجاتى: لا صحة لإعداد قانون موحد للصحافة والإعلام بعيداً عن "الصحفيين"

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