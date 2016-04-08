بالصور.. طفل 4 شهور يرى أمه لأول مرة بابتسامة خاطفة بسبب مرض نادر

بضحكة بريئة وكلمات يصعب نطقها عبر الطفل "ليوبولد ويلبر" عن فرحته لمشاهدته والدته للمرة أولى بوضوح بعد 4 أشهر من ولادته باستخدام ابتسامه رقيقة عند ارتدائه لنظارته الجديدة.

ولد "ليوبولد" باضطراب نادى فى العين يسمى "المهق العينى" أو "OCA" وهو فقدان العين لصبغة الملانين يسبب نقصان فى دقة النظر وهو ما يؤدى إلى إصابة الطفل بعدم التركيز فى مرحلة الدراسة، وكان "ليو" غير كقادر على رؤية الأشياء بصورة صحيحة.

يعيش الطفل "ليو" مع أسرته فى مدينة "سياتل" بواشنطن، ويقول والداه: "ولد ليو باضطراب فى العين يسمى "المهق العينى" وهو مرض يحدث لطفل واحد من بين 20 ألف طفل ويؤثر على لون بشرتهم والشعر والعين ويتركهم يشاهدون الأشياء برؤية سيئة.

ويستكملان: "بعد التواصل مع أحد أطباء العيون فى "لوس أنجلوس" كان الحل هو ارتدائه لعدسات نظارة ولأنه لازال طفلا يبلغ من العمر 4 أشهر فقط كانت العدسات مصنوعة من المطاط ولا يوجد بها مسامير مع عدم وجود حواف حادة فى النظارة حتى لا تؤذى الطفل.

الابتسامة البريئة التلقائية هى وسيلة التعبير الوحيدة التى استخدمها "ليو" للتعبير عن وضوح الرؤية له بعد ارتداء النظارة الجديدة.

- 9نصائح تخفف ضرر الكمبيوتر على عيونك وتحافظ على قوة إبصارك

>

- خلى بالك من نور عينيه.. 5 علامات تدل على مشكلات الرؤية عند طفلك

>