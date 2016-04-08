مجلس مدينة العريش يواصل حملات تنظيف الأحياء

واصل مجلس مدينة العريش اليوم الجمعة حملة نظافة أحياء المدينة المختلفة، وقال المهندس محمد فهمى البيك رئيس مجلس مدينة العريش، إن الحملات تشارك فيها معدات مجلس المدينة وشركة النظافة وجهود الأهالى.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الحملات تأتى فى إطار الدفع بكل الجهود التنفيذية والشعبية للتغلب على تكدس القمامة، لافتا إلى أن العريش تحسنت أوضاع النظافة بها نتيجة تلك الحملات المتواصلة.

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