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هاشتاج «ديزني لازم ترجع مصري» يجتاح «تويتر»

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هاشتاج «ديزني لازم ترجع مصري» يجتاح «تويتر» هاشتاج «ديزني لازم ترجع مصري» يجتاح «تويتر»

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هاشتاجًا جديدا حمل عنوان “#ديزني_لازم_ترجع_مصري”، لعودة اللهجة المصرية لأفلام “ديزنى”، بعد غيابها لفترة طويلة، واستبدالها باللغة العربية الفصحى.

وتناقل رواد الموقع صورًا ومقاطع لأهم أفلام ديزنى التى اشتهرت بأصوات الممثلين المصريين، لاسيما فيلم “البحث عن نيمو” والمنتظر تقديم الجزء الثانى منه قريبًا، مما زاد من مطالب محبى أفلام ديزنى لرجوع اللهجة المصرية للفيلم فى جزئه الجديد

بينما استطلعت صفحة “ديزنى بالعربى”، بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” آراء متابعيها فى الحملة عارضة لفيديوهات وصور من أشهر الأفلام التى المدبلجة بالمصرية، ومشاركة آرائهم  بشأن عودة اللهجة المصرية لأفلام ديزني، بعد قرار استبعادها في عام 2012، بعد أكثر من 30 عاماً على ظهورها في أفلام ديزني بداية من فيلم “سنووايت والأقزام السبعة”.

كما شارك عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” الهاشتاج فى العديد من الدول العربية.

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