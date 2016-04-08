الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين بالقدس

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، ثلاثة شبان فلسطينيين، وذلك ضمن سياسة التضيق على الشعب الفلسطينى ومحاولة كسر إرادته.

ففى منطقة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة)، اعتقل شاب بذريعة حيازته سكينا، واقتاد جنود الاحتلال الشاب فى سيارة شرطية إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال فى المدينة المقدسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين: فراس وجلال العباسى من حى عين اللوزة فى بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة.

كما صادرت قوات الاحتلال "خيمة" كان من المقرر إقامة خطبة وصلاة الجمعة بها وذلك لمناهضة سياسة هدم المنازل فى الحى المذكور.