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الحريرى يرحب بالحكم على ميشال سماحة بالسجن..وإليسا تصفه بـ"الخائن"

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الحريرى يرحب بالحكم على ميشال سماحة بالسجن..وإليسا تصفه بـ"الخائن" الحريرى يرحب بالحكم على ميشال سماحة بالسجن..وإليسا تصفه بـ"الخائن"
رحب سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بالحكم الذى أصدرته محكمة التمييز العسكرية اللبنانية بحق ميشال سماحة الوزير اللبنانى السابق، بسجنه 13 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، مؤكدًا أن الحكم عليه يثبت أن الشفافية مع الرأى العام هى الطريق الصحيح للعدالة.

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "إن صدور حكم التمييز بحق الإرهابى ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف، الذى رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه"، مضيفًا "إن الإرهابى سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعى لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلى".

واستطرد رئيس وزراء لبنان الأسبق: "يثبت الحكم على سماحة أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأى العام هى الطريق الصحيح للعدالة، بعيدا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء".

كما علقت الفنانة إليسا، على الحكم ضد سماحة عبر حسابها الرسمى بتويتر وقالت "سعدت كثيرًا بخبر أن العدالة أعادت ميشال سماحة للسجن، ليكون عبرة لكل خائن الله يحفظ لبنان".

الحريرى يرحب بالحكم على ميشال سماحة بالسجن..وإليسا تصفه بـالخائن (1)

الحريرى يرحب بالحكم على ميشال سماحة بالسجن..وإليسا تصفه بـالخائن (2)


>- وزير العدل اللبنانى المستقيل يتقدم ببلاغ للجنائية الدولية ضد ميشال سماحة

- إعادة توقيف الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة قبل صدور حكم نهائى بحقه

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