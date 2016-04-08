بالصور.. الآلاف يطوفون شوارع المنصورة بجثمان شهيد العريش هاتفين ضد الإرهاب

انطلقت منذ قليل، جنازة الشهيد مجند عبد الرحمن سلطان، 21 سنة، من مسجد النصر بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، والذى وافته المنية، أمس الخميس، عقب تفجير مدرعة كان يستقلها، بشمال سيناء خلال سيرها بطريق قرية الخروبة، جنوب مدينة الشيخ زويد.

وحمل الجثمان عشرات المشيعين، إلى سيارة الإسعاف، عقب أداء الصلاة عليه، وتبع الجنازة آلاف المواطنين من منطقة سندوب، مسقط رأس الشهيد، التابعة لمدينة المنصورة، حيث انطلق الجثمان من مسجد النصر بقلب مدينة المنصورة، وطاف المشيعون به ميدان الجندى المجهول، وميدان الثورة ـ أم كلثوم سابقاـ، وشارع الجيش.

وردد مشيعو الجنازة هتافات مناوئة للجماعات الإرهابية والتكفيريين، مطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد، وسط بكاء عشرات السيدات اللاتى تبعن الجنازة، وحملن صورا للشهيد، وشيعنه بالزغاريد وهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. وياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

وتوقف شارع الجيش بداية من ميدان الثورة بالمنصورة، وحتى منطقة سندوب مسقط رأس الشهيد، وتم تحويل حركة المرور فيه للطريق المعاكس، وقد تجمهر المئات من المواطنين والذين أدوا صلاة الجمعة فى مساجد أخرى، وتبعوا الجنازة.

وتبعت الجنازة سيارة جيب عسكرى، بها بعض قيادات القوات المسلحة، وبعض أفراد من الشرطة العسكرية، ولم تحضر فرق الموسيقى العسكرية، وشيعت الجنازة فى مشهد شعبى، وسط غياب كافة القيادات الأمنية، حيث لم يحضر سوى نبيل الجمل عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة.

- آلاف المواطنين يؤدون صلاة الجنازة على المجند شهيد الدقهلية فى سيناء

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