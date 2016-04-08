والد ظهير فولفسبورج: ابني سيسعد جدا إذا انتقل إلى ريال مدريد

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رسالة إل لاعبي فريقه والجهاز الفني قبل ملاقاة مولودية بجاية الجزائري قائلا لهم:"لا تخرجوا عن النص خلال المباراة".

ويلتقي الزمالك بمولودية بجاية في ملعب بتروسبورت يوم السبت المقبل في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وأقام رئيس الزمالك مأدبة عشاء للسفير الجزائري لدى مصر نذير العرباوي ورئيس مولودية بجاية وتحدث معه قائلا:"عندما أردنا صناعة فيلما عن الجزائر كان من إخراج يوسف شاهين وبطولة الفنانة ماجدة الزمالكاوية".

وأكمل"المواجهة لن تخرج عن كونها مباراة كرة قدم فقط بها فائز وخاسر، أما ما بين مصر والجزائر فهو كفاح مشترك".

وواصل رئيس الزمالك"أكدت على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعدم الخروج عن النص خلال المباراة، وأتمنى أن تكون بعثة الفريق الجزائري سعيدة بإقامتها في مصر".

فيما تحدث نذير العرباوي السفير الجزائري بمصر قائلا:"تواجدنا في الزمالك هو بمثابة تتويج للعلاقات الرائعة بين البلدين وتعكس مدى قيمة الرياضة".

وأردف"اتفق مرتضى منصور مع إدارة مولودية بجاية على أن التليفزيون المصري والجزائري سوف يتبادلان شارة بث مباراتي الذهاب والإياب".

وأتم"ونرعب بوجود 60 ألف من جمهور الزمالك في ملعب بجاية".