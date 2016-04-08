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تاونسند: لم أندم على الرحيل من توتنام

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تاونسند: لم أندم على الرحيل من توتنام تاونسند: لم أندم على الرحيل من توتنام

أكد أندروس تاونسند جناح نيوكاسل أنه لم يندم أبدا بترك تونتنام خلال منتصف الموسم الجاري.

وانتقل أندروس تاونسند من صفوف توتنام إلى نادي نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وقال تاونسند في تصريحات لصحيفة "لندن إيفينينج نيوز": "حقيقة لم أندم أبدا على ترك توتنام، فأنا الآن ألعب لنادي عظيم هو نيوكاسل".

وأضاف "أنا الآن ألعب بشكل مستمر، وأنا حقا سعيد جدا بانتقالي إلى نيوكاسل".

تاونسند أتبع "سنبذل قصارى جهدنا للإبقاء على نيوكاسل في الدرجة الأولى هذا الموسم، ونعد الجمهور أننا لن ندخر جهدا في ذلك".

ويحتل نيوكاسل المركز الـ 19 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نوريتش سيتي صاحب أول مركز منجي من الهبوط.

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