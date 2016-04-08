للرجال فقط.. 4 مشاكل مرضية تسبب الشعور بالآلام أثناء العلاقة الجنسية

العلاقة الحميمة إحدى وسائل التواصل المهمة بين الزوجين، لكن فى بعض الحالات يتعرض الرجال إلى الشعور بالألم أو بالحرقة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مما ينتج عنها اضطراب فى مستوى العلاقة بين الزوجين.

ويوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأسباب المرضية المسئولة عن شعور بعض الرجال بالألم والحرقة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية وتشمل الآتى:

التهابات المسالك البولية: ووفقا للتقرير أن التهابات المسالك البولية تسبب الشعور بالألم أثناء العلاقة الجنسية، وفى هذه الحالة يتطلب العلاج على الفور.

عدوى فطريات الخميرة: فالرجال أيضا يعانون من عدوى الخميرة مثل النساء، فالعدوى لدى النساء ترجع لقلة النظافة واستخدام بعض الأدوية وقد تنتقل للرجل من خلال المرأة مما تسبب الألم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

الصدفية: حسب التقرير أن مرض الصدفية يمكن أن يؤثر على الجلد وعلى القدرة الجنسية مما ينتج عنها الشعور بالألم أثناء العلاقة الحميمة.

التهاب جلد بعض الرجال: نظرا لحساسيتهم من المواد الكيميائية الموجودة فى الصابون أو بعض المنتجات الأخرى المسببة للحساسية.

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