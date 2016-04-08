العاهل السعودي يصل «الاتحادية» لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السيسي

وصل منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مقر قصر الإتحادية بمصر الجديدة، تمهيدًا لعقد جلسة مباحثات ثانية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية اليوم، أن يعقد الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات ثانية، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وخادم الحرمين، سيتحدثان إلى وسائل الإعلام عقب توقيع الاتفاقيات للإعلان عن نتائج المباحثات وأهم القضايا الإقليمية التي فرضت نفسها على أجندة المباحثات وعلى رأسها الأزمة السورية واليمنية والليبية.

تدخل زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، الجمعة، يومها الثاني، وهي الزيارة الرسمية الأولى للملك سلمان إلى القاهرة منذ توليه سدة الحكم.