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بالصور.. أحمد جمال: زيارة ملك السعودية لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين

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fcac0f44-4fe8-4b29-8ff8-e1df410c64eaكتبت: إنجي لطفي

حل الفنان المصري أحمد جمال، أمس الخميس، ضيفاً على البث المشترك بين التليفزيون المصري والسعودي من أمام سفح الأهرامات مسرح الصوت والضوء.

وعبر جمال، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر لما تحمله من خصوصية في العلاقات بين القاهرة والرياض تعكس مدة قوة العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

كما تطرق جمال إلى الحديث عن خصوصية العلاقات المصرية ، لاسيما وأنه استعار كلمات الراحل الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله، الذي قال “لا غني للعرب عن ولا غني لمصر عن العرب” .

وأوضح الفنان المصري، أن الزيارة التاريخية للعاهل السعودي أبلغ رد على المشككين في قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

البث المشترك المصري السعودي حمل اسم “أهل وأحباب”، وقدمه المذيعان ناصر حبتر من التليفزيون السعودى مع المذيعة المصرية هناء عصام من الفضائية المصرية، وإخراج إيهاب حسني، ورئاسة التحرير سامر بركات، وإعداد دعاء همام، نهى سلمان، ورشا أحمد.

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