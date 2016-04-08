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«المركزي البريطاني» يغرم «مصرف قطر الإسلامي» نحو مليوني دولار

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«المركزي البريطاني» يغرم «مصرف قطر الإسلامي» نحو مليوني دولار «المركزي البريطاني» يغرم «مصرف قطر الإسلامي» نحو مليوني دولار

المركزي في انجلترا

قال مصرف انجلترا المركزي، اليوم الجمعة، إنه فرض غرامة على الوحدة التابعة لمصرف قطر الإسلامي في البلاد (المصرف – المملكة المتحدة) بسبب عدم إبلاغه البنك المركزي بموارده المالية في عامي 2011 و2012.

وقال بنك انجلترا في بيان، إن هيئة التنظيم التحوطية بالبنك فرضت غرامة قدرها 1.385 مليون جنيه استرليني (1.95 مليون دولار) بسبب عدم تقييم المصرف القطري لرأسماله كما كان مطلوبا منه بموجب متطلبات الهيئة التنظيمية، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة أندرو بيلي “مصرف قطر الإسلامي لم يحقق بعض أبسط المعايير التنظيمية بعدم تقييمه… وإعلانه عن موارده المالية لأكثر من عام”.

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