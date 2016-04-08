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ضبط مدير محطة وقود لتجميعه500 لتر بنزين لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

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ضبط مدير محطة وقود لتجميعه500 لتر بنزين لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة ضبط مدير محطة وقود لتجميعه500 لتر بنزين لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة
شنت مديرية بالبحيرة، برئاسة محمد عصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم وجدى الصيرفى، حملة رقابية على الأسواق لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبـط "ض.ح.أ" 41 سنة المدير المسئول عن محطة وقود سيارات الجمعية التعاونية للبترول بمركز كوم حمادة لقيامه بتجميع كمية قدرها 500 لتر بنزين 80 لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 25 قضية متنوعة، منها تجميع مواد بترولية وأسطوانات غاز مدعمـة وكذلك حيازة سلع بدون بيانات تجارية وغش تجارى وسلع مجهولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة.


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مصر 365

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