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القبض على عاطل هارب من المؤبد وآخر بحوزته 10 قطع حشيش فى حملة بالإسكندرية

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القبض على عاطل هارب من المؤبد وآخر بحوزته 10 قطع حشيش فى حملة بالإسكندرية القبض على عاطل هارب من المؤبد وآخر بحوزته 10 قطع حشيش فى حملة بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، من ضبط "حسن. ا" 23 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجارى التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، من ضبط "محمد. ق" 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته "10" قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 15 جراما، و40 قرص مخدر، ومبلغ 435 جنيهاً، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.


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