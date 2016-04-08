بالصور.. وزير الآثار ومحافظ القليوبية يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس فى قليوب

افتتح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مسجد الظاهر بيبرس الأثرى فى قليوب عقب ترميمه الذى استمر 5 سنوات، وأدوا صلاة الجمعة.

وأكد وزير الاثار أن أعمال الترميم انتهت بشكل نهائى، وشملت ترميمًا إنشائيًا ومعماريًا دقيقًا، بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، وصل تكلفته إلى أكثر من 4 ملايين جنيه وبدأت عملية الترميم منذ عام 2010 .

وأضاف وزير الآثار، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المسجد، أنه تم عمل ترميم داخل المسجد للعديد من الأعمال، منها ترميم الأعمدة الأثرية القديمة، وتقويتها وترميم المنبر الخشبى وباب المسجد، بالإضافة إلى العوارض الخشبية التى كانت تستخدم كوسائل فنارة المسجد.

كما تم الانتهاء من ترميم المئذنة والشرفات الخشبية أو إعادة المقرنصات الجبسية التى تهالكت أجزاء كبيرة منها بفعل عوامل التعرية، وتنظيف اللوحة التأسيسية للمسجد والأحجار الممثلة لوجه المسجد الرئيسية "المدخل"، للحفاظ عليها لتكون صورة معبره عن فترة حكم الظاهر بيبرس، بالإضافة إلى دهان سور الكريتال المحاط بالمسجد، كما تم ترميم محراب المسجد وإزالة بعد أعمال الترميم الخاطئة والتى تمت فى عصور سابقة، وإعادة ترميمها طبقا لما أقرته المواثيق الدولية فى هذا الشأن.

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