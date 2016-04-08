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طقس شديد الحرارة غدا ورياح وأمطار وأتربة..والعظمى بالقاهرة 39درجة

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طقس شديد الحرارة غدا ورياح وأمطار وأتربة..والعظمى بالقاهرة 39درجة طقس شديد الحرارة غدا ورياح وأمطار وأتربة..والعظمى بالقاهرة 39درجة
يتوقع خبراء الأرصاد، أن تنشط غدا السبت، على أغلب الأنحاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة، قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، ويسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء عدا السواحل الشمالية الغربية يكون لطيف نهارا بارد ليلا .

وبالنسبة لحالة البحرين، فالأبيض المتوسط تكون معتدل، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، أما الأحمر فهو معتدل الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى
>القاهرة 18 39
>الإسكندرية 16 25
>مطروح 11 24
>بورسعيد 20 30
>دمياط 20 27
>بلطيم 16 25
>الإسماعيلية 17 40
>السويس 18 40
>العريش 22 37
>نخل 13 37
>طابا 20 36
>الطور 20 35
>مرسى علم 21 35
>الغردقة 19 38
>شرم الشيخ 22 36
>رفح 21 36
>كاترين 18 27
>سيوة 19 33
>المنيا 22 42
>الفيوم 20 41
>رأس سدر 21 35
>أبوسمبل 24 42
>وسط الدلتا 17 38
>أسيوط 22 42
>سوهاج 23 42
>الأقصر 23 42
>أسوان 24 42
>شلاتين 20 34
>حلايب 23 31
>الوادى الجديد 23 41
>قنا 23 35
>نويبع 23 35
>السلوم 13 26

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