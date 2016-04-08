تقرير.. توريس مستمر في أتليتكو مدريد في الموسم المقبل

(إفي): أعطى المدير الفني لأتليتكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، الضوء الأخضر لإدارة النادي من استمرار المهاجم فرناندو توريس في صفوف الروخيبلانكوس، حيث تنتهي مدة إعارته من نادي ميلان الإيطالي في 30 يونيو القادم، وفقا لما نقلته اليوم صحيفة (آس) الإسبانية.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن سيميوني قد اتخذ هذا القرار بالفعل قبل مباراة الفريق أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي الثلاثاء الماضي التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (2-1) وحصل خلالها توريس على بطاقتين صفراوين، مما أدي لطرده (ق35).

وجاء قرار المدرب الأرجنتيني بناء على تقديره لجهود وأداء مهاجمه، كما صرح من قبل في يناير الماضي، وتوصل إلى هذا القرار على الرغم من أن توريس (32 عاما) لم يكن الخيار الأول له على مدار الاشهر الثلاثة الأخيرة.

ويرغب اللاعب الإسباني في البقاء مع "الأتلتي" ويبدو أن أمنيته باتت على وشك أن تصبح حقيقة، فعقب حصوله على الضوء الأخضر من سيميوني أصبحت الكرة في ملعب إدارة النادي لتحسم قرار شرائه من عدمه.

وحتى هذه اللحظة لم يتخذ وكلاء أعمال توريس أي خطوة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن تقدم إدارة النادي عرضا للاعب الإسباني في نهاية الموسم الحالي لدراسة الأمر، بحسب نفس الصحيفة.

ولن يكون هذا العرض الوحيد على مائدة توريس حيث ترغب ثلاثة أندية صينية في الاستعانة بخدمات مهاجم أتليتكو مدريد وبعروض غاية في السخاء.

وعلى الرغم من ذلك، يرغب توريس في الاستمرار مع "الروخيبلانكوس" وبات هذا الخيار أقرب من أي وقت مضى.

وانتظر اللاعب الإسباني في صبر ومازال ينتظر، لكن جاءت الآن اللحظة التي يجب فيها أن يقرر الأتلتي ما إذا كان يرغب في التعاقد معه أم لا.