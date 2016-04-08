أرسنال يريد ضم موراتا

(إفي): ذكرت تقارير إخبارية أن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي يتطلع لضم المهاجم ألفارو موراتا الموسم المقبل وطلب من إدارة "المدفعجية" بذل الجهد للتعاقد مع اللاعب الإسباني.

وأوضحت صحيفة (ميرور) البريطانية أن فينجر معجب بشدة بالمهاجم الإسباني (23 عاما) الذي يلعب حاليا في صفوف يوفنتوس وأختير كأفضل لاعبيه الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد انتقال موراتا من ريال مدريد إلى يوفنتوس يتضمن بندا يمنح النادي الملكي إمكانية إعادة شراء المهاجم مقابل 30 مليون يورو، ما يعني أن الريال قد يستعيد موراتا ثم يبيعه بسعر أعلى يقارب 50 مليون يورو.

وشارك موراتا في 44 مباراة هذا الموسم أحرز خلالها عشرة أهداف، ويبدو أن يوفنتوس سيسعى للحفاظ عليه.

وأبرزت (ميرور) أن فينجر طلب من إدارة أرسنال محاولة بذل الجهود لضم موراتا.

وعلاوة على موراتا، يفكر فينجر أيضا في ضم مدافع ولاعب خط وسط لتحسين فريقه ومحاولة الفوز بالألقاب مجددا.

ويعد اليوناني كوستاس مانولاس (24 عاما) لاعب روما هو أكثر الأسماء المرشحة لمركز المدافع، ويبدو أن تشيلسي يضع عينيه عليه أيضا، بينما يعتبر السويسري جرانيت شاكا (23 عاما) لاعب بروسيا مونشنجلادباخ المرشح للعب في خط الوسط الذي سيفتقد لجهود الإسباني مايكل أرتيتا والفرنسي ماتيو فلاميني وتوماس روزيسكي لانتهاء عقودهم مع أرسنال.

وأشارت (ديلي ميرور) إلى أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى لضم شاكا وقد يتجاوز سعره 30 مليون يورو.