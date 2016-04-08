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تقارير.. أزار قد يكون أولى ضحايا كونتي في تشيلسي

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تقارير.. أزار قد يكون أولى ضحايا كونتي في تشيلسي تقارير.. أزار قد يكون أولى ضحايا كونتي في تشيلسي

(إفي): كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن الإيطالي أنطونيو كونتي يخطط للاستغناء عن لاعب الوسط البلجيكي إدين أزار، فور توليه تدريب تشيلسي الإنجليزي اعتبارا من هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي سيتعين عليه تجديد صفوف تشيلسي بعد موسم كارثلي للبلوز، الذي يقبع حاليا في المركز العاشر بترتيب البريميير ليج برصيد 44 نقطة بفارق عشر نقاط عن المركز المؤهل لدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

لذا تقول الصحيفة إن كونتي سيطالب اللاعبين بالانضباط والعمل الجاد بينما سيكون أزار أول ضحية له نظرا لتراجع مستواه بشكل حاد منذ رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب البلوز.

وأضافت أن هذا الأمر يوضح التصريحات التي قالها اثنان من وكلاء اللاعبين عن أن أزار مطروح للبيع وأن تشيلسي يجري مفاوضات من أجل انتقاله إلى ناد آخر.

ويسعى النادي الإنلجيزي لبيع أزار مقابل 80 مليون جنيه استرليني (حوالي 99 مليون يورو) ولكن أدائه خلال الفترة الأخيرة جعل سعره ينخفض إلى 50 مليون جنيه استرليني (نحو 62 مليون يورو).

وكان اللاعب البلجيكي قد أبدى إعجابه بأندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان، كما أن الريال يرغب في الحصول على خدماته حيث كشف عن هذا الأمر مرارا كما أن مدرب الملكي زين الدين زيدان قد صرح "بعد ميسي وكريستيانو، أزار هو المفضل بالنسبة لي".

كما أن أزار أبدى رغبته في العمل تحت قيادة زيدان.

وتقول صحيفة (أس) الإسبانية إن الريال يفكر في إمكانية الحصول على خدمات أزار مقابل انتقال خاميس رودريجز إلى تشيلسي، وهو خيار يمكن أن يقنع كونتي.

كما تضيف الصحيفة أن كونتي ربما يكون على استعداد للاستغناء عن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، والذي يرغب الريال أيضا في ضمه، نظرا لأنه يود ضم الحارس فريزر فورستر.

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