دراسة أمريكية: اللبن كامل الدسم يقلل فرص الإصابة بالسكر بنسبة 46%

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية أن منتجات الألبان كاملة الدسم تساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 46%، وهو أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب 422 مليون شخص على مستوى العالم، وفقا للإحصائيات التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية WHO منذ يومين.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Circulation" خلال شهر أبريل الجارى، وتخالف هذه الدراسة بذلك كل التوقعات وأغلب نتائج الأبحاث السابقة التى كانت تعتقد أن اللبن منزوع الدسم هو الخيار الصحى الأفضل.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل كشف دراسة أمريكية أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد ومستشفى بريجهام أن السيدات اللاتى تناولن منتجات الألبان كاملة الدسم كن أقل عرضة للإصابة بمرض السمنة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالمجلة الأمريكية للتغذية.

وتدعم النتائج دراسة سويدية نشرت فى عام 2014، كشف أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من منتجات الألبان كاملة الدسم يقل خطر إصابتهم بمرض السكر بنسبة 23% مقارنة بمن يتناولون كميات أقل.

ولم يفسر الباحثون العلاقة بين اللبن كامل الدسم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر، ونشر هذا التقرير مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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