اكتشاف عنكبوت يمتلك أسرع فكين في العالم

توصل باحثون من الولايات المتحدة إلى اكتشاف عنكبوت من نيوزيلندا يمكنه التهام فريسته في عشر من الملي ثانية، ما يجعله صاحب أسرع فكين في العالم، فيما يأمل العلماء الاستفادة من هذا الاكتشاف لتطوير روبوتات تتحرك بطرق مشابهة.

> أعرب باحثون عن اعتقادهم بأن عنكبوتا نيوزيلنديا صغيرا يمتلك أسرع فكين في العالم، وذلك بعد أن تم تصويره في مقطع فيديو سريع للغاية وهو يلتهم فريسته في عشر من الملي ثانية. وأجرى البحث الذي نشر في مجلة "كارنت بيولوجي" اليوم الجمعة (8 نيسان/ أبريل 2016) علماء أمريكيون. وقالت الباحثة هانا وود من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمعهد سميثسونيان في الولايات المتحدة إن العلماء شاهدوا في أوقات سابقة حالات انقضاض على الفرائس بسرعة عالية مماثلة لكن من النمل وليس من العناكب.

وصورت وود 14 نوعا من العناكب وهي تهاجم فرائسها من الحشرات، وتبين أن أسرع الأنواع هي من جنس زيارتشيا الموجود فقط في نيوزيلندا. وأوضحت وود أن الطاقة الناتجة من الفكين في بعض العناكب، التي خضعت للدراسة، تفوق ما يمكن أن تنتجه عضلات الفكين الضئيلة، ما يعزز من إمكانية وجود آلية هيكلية أخرى تعمل في نفس التوقيت. وقالت إن "دراسة تلك العناكب يمكن أن تسمح للبشر بتصميم روبوتات تتحرك بطرق جديدة تستند إلى حركة تلك العناكب".

ز.أ.ب/ ط.أ (د ب أ)

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